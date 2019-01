Ajax sluit VS-trip af met zege

Het was het tweede duel van Ajax in Orlando, na het gelijkspel van vrijdag tegen Flamengo (2-2) in de Florida Cup. In tegenstelling tot dat duel startte de formatie uit Amsterdam tegen São Paulo wel met de gebruikelijke elf. Met aanvankelijk dezelfde basisspelers als voor de winterstop bleef Ajax vooral voor rust ver verwijderd van het niveau van de eerste seizoenshelft. Het leek alsof het elftal van trainer Erik ten Hag op zeventig procent speelde. Het tempo was veel te laag en de angst om geblesseerd te raken tegen de soms hard spelende Brazilianen was ook voelbaar.

Lasse Schone maakt ruzie. Ⓒ Hollandse Hoogte

São Paulo kwam in de 22e minuut op voorsprong omdat Daley Blind de bal slap verwerkte en Matthijs de Ligt zijn tegenstander even kwijt was. Hernanes profiteerde dankbaar en liet doelman André Onana kansloos. Ajax was heel veel in balbezit maar werd pas vaker gevaarlijk toen het tempo na rust omhoog ging. Na een klein uur maakte Donny van de Beek wel gelijk, na goed voorbereidend werk door de ingevallen Rasmus Kristensen. Acht minuten later leidde São Paulo alweer. Brenner kreeg alle gelegenheid om raak te schieten. Tadic (strafschop), Dolberg en Neres bezorgden Ajax alsnog een zege.

Neres speelde het laatste half uur tegen zijn oude club. Als het aan Ten Hag ligt, dan vertrekt de Braziliaan zelfs niet voor 43 miljoen euro naar de Chinese competitie. De coach van Ajax zal de beelden van het duel met São Paulo in de aanloop naar het competitieduel van volgende week zondag tegen sc Heerenveen ongetwijfeld gebruiken. Zo kan hij laten zien wat er gebeurt als zijn spelers een wedstrijd te makkelijk benaderen.