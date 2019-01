Verstappen noemt taakstraf ’interessant’

„Het is interessant om het eens van de andere kant te bekijken. Normaal gesproken kun je niet een hele dag met de stewards doorbrengen”, aldus Verstappen op de site van de FIA.

De Limburger vertelt verder over zijn ervaringen. „Iedereen heeft zo zijn eigen werk te doen tijdens het weekend, en het is goed om te zien wat er nou echt komt kijken bij het nemen van deze belangrijke beslissingen.”

Genieten

De Nederlandse coureur kreeg de taakstraf toebedeeld omdat hij na de Grand Prix van Brazilië Esteban Ocon enkele duwen had gegeven. „Soms kan een besluit niet zo leuk zijn voor een bepaald persoon, maar moet die toch genomen worden omdat je je aan de regels hebt te houden. Ik denk dat het positief is om verschillende dingen in het racen te ervaren, in plaats van alleen in de auto te zitten. Om hier te zijn en dit soort werk te doen, is een constructief iets voor mij geweest.”

Verstappen was ook positief over de Formule E-klasse. „Ik heb erg genoten van de dag. Bovenal was het een zeer spannende race. Het kampioenschap is duidelijk groter aan het worden en er doen veel fabrikanten mee, dus ik vind het wel een coole klasse.”