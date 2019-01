Schulting pakt goud voor maatje Knegt

Op de mijl liet Schulting maar weer eens zien hoe verschrikkelijk sterk ze is. Een sublieme inhaalmanoeuvre bracht haar in de finale in één klap van plek drie naar één. Het verschroeiende tempo dat ze vervolgens uit haar krachtige lijf perste, was iedereen te machtig. ,,Het is extra mooi dat ik met zo’n gedachte aan Sjinkie meteen goud win”, aldus Schulting, wiens honger allesbehalve is gestild. ,,Ik wil natuurlijk goud winnen op de individuele afstanden, maar voor mij is die allround-titel het belangrijkste.”

En daar is ze goed naar op weg, want in het algemeen klassement staat ze aan de leiding. Schulting heeft 42 punten, de Poolse nummer twee Natalia Maliszewska staat op 34. Dat de Friezin op de 500 meter in de laatste ronde na een lichte aanraking met Lara van Ruijven - die op die afstand brons pakte - ten val kwam, ziet ze als een risico van het vak.

Schulting weet dat ze op de langere afstanden niemand hoeft te vrezen. Dat toonde ze op de 1500 meter, en op de kilometer is haar vertrouwen dit seizoen groter dan ooit. Als olympisch kampioene is ze deze winter op de 1000 meter ongenaakbaar. ’Suus’ zegevierde op die afstand in alle drie de wereldbekers en met die afstand voor de boeg is het niet onwaarschijnlijk dat ze haar koppositie op dit EK versterkt. En in de superfinale over 3000 meter als slotakkoord in de Sportboulevard Dordrecht is er normaliter ook niemand die sterker is dan Schulting.

Het is op de zaken vooruit lopen, maar het pas 21-jarige supertalent toont andermaal dat ze niet alleen fysiek, maar ook mentaal tot de ’hors categorie’ behoort. Grote kampioenen zijn in staat om zich af te sluiten van de wereld en te pieken op de juiste momenten. Het drama rond Knegt - die ernstige brandwonden opliep met het aansteken van een houtkachel - heeft haar enorm aangegrepen. In de afgelopen 48 uur bleek nog maar eens hoe sterk de band tussen het duo is, want Knegt wist dat dat Schulting door persoonlijk contact rust in haar hoofd zou krijgen.

,,Sjinkie is mijn maatje. Hij appte me gisteren nog. In zijn tekstje stond: Hoe is het gegaan topper? Ja, dat geeft me een goed gevoel, vooral ook omdat het fijn is dat hij gewoon zijn telefoon weer kan bedienen en denkt aan ons.”

Schulting en Knegt tijdens de Spelen in Pyeongchang. Ⓒ ANP

Ook op de aflossing kan Oranje met zowel de mannen als vrouwen nog goud halen. Vooral de vrouwenploeg, winnaar van olympisch brons en houder van het wereldrecord, neemt met minder geen genoegen. Wat betreft de mannen is dat een ander verhaal, zeker omdat de sterke olympisch kampioen Hongarije onklopbaar lijkt. Vooral zonder afmaker Knegt. ,,Alles is mogelijk, maar Hongarije is de favoriet”, weet ook Daan Breeuwsma. ,,We hebben op de relay sterk gereden. Elke medaille die we voor Sjinkie kunnen pakken is mooi. Daar gaan we vol voor strijden.”