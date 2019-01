Primeur: WK volleybal vrouwen naar Nederland

De mondiale titelstrijd van 2022 is toegewezen aan ons land en Polen. Dat heeft de wereldvolleybalbond FIVB na afloop van een congres in Warschau laten weten.

„De FIVB is blij twee grote landen te hebben gevonden die beroemd zijn om hun liefde voor de sport en het vermogen hebben om sportevenementen van wereldklasse te organiseren”, zei voorzitter Ary Graca van de FIVB op de negentigste verjaardag van de Poolse volleybalbond. „We hebben unaniem besloten dat het bid van Nederland en Polen het beste was. We twijfelen er geen moment aan dat ze een geweldige show gaan neerzetten.”