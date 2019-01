’Mooi goud’ Schulting is voor Sjinkie Knegt

Suzanne Schulting schreeuwt het nadat opnieuw is gebleken dat ze de beste is. Ⓒ ANP

DORDRECHT - ,,Deze is voor Sjinkie”, zei Suzanne Schulting na haar gouden plak op de 1500 meter. De oerkreet die ze uitte toen ze over de streep kwam en bij bondscoach Jeroen Otter in de armen viel, zei alles. De kopvrouw van de Nederlandse shorttrackploeg staat na de tweede dag van de EK in Dordrecht tevens op pole position om de allround-titel voor Sjinkie Knegt mee naar Friesland te nemen.