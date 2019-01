Spanning stijgt bij EK schaatsen: Kramer hijgt Roest in de nek

In het algemeen klassement heeft Patrick Roest de leidende positie met een kleine voorsprong op Sven Kramer in handen. Het verschil tussen de twee titelkandidaten voor de 1500 meter op zvandaag is 0,13 seconde. Pedersen moet 0,20 seconde goedmaken op de Nederlandse koploper.

Met de huidige minieme verschillen in het klassement is de kans groot dat de beslissing zondag op de afsluitende tien kilometer valt. Kramer, lang geplaagd door rugproblemen, reed die afstand dit seizoen nog niet. „Sven kennende zal hij best een goede tien kilometer neerzetten”, blikte Roest een tikje huiverig vooruit.

Zondag 13 januari

12:30 uur: tweede 500 meter vrouwen (sprint)

12:58 uur: 1500 meter mannen (allround)

13:43 uur: tweede 1000 meter vrouwen (sprint)

14:25 uur: 10.000 meter mannen (allround)Deelnemers EK allroundPatrick Roest, Sven Kramer en Douwe de Vries,

Ireen Wüst, Antoinette de Jong en Carlijn Achtereekte.Deelnemers EK sprintKjeld Nuis, Kai Verbij en Thomas Krol,

Jutta Leerdam, Letitia de Jong en Sanneke de Neeling.