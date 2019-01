Ten Hag over Ajax: ’Dat was gewoon niet goed’

De Amsterdammers bivakkeerden de afgelopen week in Amerika ter voorbereiding op de tweede seizoenshelft. Na het eerdere gelijkspel (2-2) tegen Flamengo werd zaterdag met 4-2 van São Paulo gewonnen. „We hebben tegen goede tegenstanders, die vooral strijdbaar waren, gespeeld. Dat zijn de beste wedstrijden, daar heb je iets aan. Ik ben geen liefhebber van vriendschappelijk voetbal, maar dat was dit zeker niet.”

Onvoldoende

Tegen São Paulo behaalde Ajax volgens Ten Hag aanvankelijk geen best niveau. „De eerste fase was niet goed. Dan speel je met 95 procent instelling en dat is onvoldoende. Dan is je handelingssnelheid te laag en kunnen zij in de duels komen. Dan kunnen ze compact staan en moet je een paar counters en een goal toestaan. Dat was gewoon niet goed. Maar ik denk dat de ploeg in de tweede helft het ware gezicht heeft laten zien. Dat ze drive en weerbaarheid hebben en willen winnen.”

Klaas-Jan Huntelaar (l) en David Neres vieren één van de vier doelpunten van Ajax. Ⓒ VI Images

Ten Hag sprak tegenover Ajax TV van een prima trainingskamp. „We hebben goed gewerkt en goede analyses gemaakt. De ploeg is ervan doordrongen wat er nodig is om kampioen te worden en ook om voor de bekerwinst te gaan. We willen op drie fronten blijven strijden. Daar is veel voor nodig. We zitten in de goede richting, maar we moeten beter.”

Ajax moet in de Eredivisie een gat van twee punten op koploper PSV zien te dichten. In de nationale beker moet bij de laatste acht worden afgerekend met sc Heerenveen en in de Champions League is titelverdediger Real Madrid in de achtste finales de tegenstander.