Haase spart en spreekt met de grote Federer

Roger Federer neemt tijdens de training een momentje rust. Ⓒ EPA

MELBOURNE - De ene tennisser komt uit Zwitserland, won twintig grandslamtoernooien en staat bekend als de beste ooit. De ander is met afstand de beste Nederlandse tennisser, maar kwam nog nooit verder dan de derde ronde op grandslamniveau. Op een zonnige zondag in Melbourne slaan ze samen een balletje in de fameuze Rod Laver Arena.