Foto’s: Van Gerwen geniet op de Filipijnen

Zo post Mighty Mike zondag een foto vanaf het strand, waarop duidelijk te zien is dat hij aan zijn rust toekomt. „Ik zeg goed bezig”, weet Van Gerwen bij het vakantiekiekje te melden. De 29-jarige Brabander vertrok vorige week zondag richting Hongkong en de Filipijnen.

Van Gerwen kroonde zich op de eerste dag van 2019 voor de derde keer tot wereldkampioen. In de finale van het WK versloeg hij Michael Smith. De eindzege leverde hem een bedrag van 550.000 euro op. Zijn totaal aan prijzengeld ligt overigens al ver boven de 7,5 miljoen euro.

De komende week verblijft Van Gerwen met zijn vrouw Daphne en dochtertje Zoë nog op de Filipijnen. Komend weekeinde keert hij terug naar Nederland, waar hij op zondag, dinsdag en woensdag tijdens de Kings of Darts in Enschede, Groningen en Den Bosch zijn opwachting maakt. De nummer één van de wereld speelt dan demonstratiepartijen tegen Peter Wright en in Den Bosch ook tegen legende Phil Taylor. Tussendoor brengt hij volgende week maandag een bezoek aan het PDC-gala, waar de Vlijmenaar naar alle waarschijnlijkheid wordt verkozen tot darter van het jaar.