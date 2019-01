Ricksen rest van zijn leven in een hospice

Ricksen werd op 6 oktober van vorig jaar opgenomen in een Schots ziekenhuis, omdat hij pijn op zijn borst had. „We waren voor een meet & greet bij zijn oude club Glasgow Rangers toen hij in elkaar klapte. Fernando ging ineens hard achteruit, artsen gaven hem bijna op. Het was de eerste keer dat ik nerveus naar het ziekenhuis ging”, stelde zijn biograaf Vincent de Vries destijds.

Ricksen kan alleen zijn ogen nog bewegen. Daarmee bestuurt hij een spraakcomputer. De ex-international heeft zelf besloten om niet meer naar zijn huis in Spanje terug te keren. „Nadat ik alle opties van de artsen heb aangehoord, heb ik besloten om hier naar een hospice te gaan. Ik kan ook niet meer vliegen vanwege een gebrek aan zuurstof. Ik heb professionele hulp nodig.”, verklaart hij tegenover The Scottish Sun.

Inmiddels is Ricksen overgeplaatst naar St. Andrew’s Hospice in Airdrie, ten oosten van Glasgow. „Ik weet dat ik de rest van mijn leven hier verblijf. Er is geen andere keuze dan dit te accepteren.”