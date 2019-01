Opmerkelijke zege van Nederlander in Dakar Rally

De Iveco-rijder was in de proef van Tacna naar Arequipa in Peru als vijfde over de meet gekomen, maar door de diskwalificatie van de Rus Andrej Karginov en het terugkrijgen van verloren tijd schoof hij op naar de eerste plaats. Met precies 49 seconden voorsprong op de aanvankelijke winnaar, de Rus Edoeard Nikolajev.

Karginov werd uit de race gehaald omdat hij niet was gestopt nadat hij met zijn Kamaz een toeschouwer had aangereden. Van Genugten kreeg na afloop van de etappe de tijd terug - ongeveer 15 minuten - die hij tijdens de proef had stilgestaan om de Renault-truck van concurrent Janus van Kasteren uit een greppel te trekken.

In het algemeen klassement schoof steeg Van Genugten naar de vierde plaats, achter zijn kopman Gerard de Rooy. De achterstand op klassementsleider Nikolajev is nog altijd aanzienlijk; bijna twee uur.