Bertens jaagt vanaf maandag op titel bij Australian Open

,,We hebben het als team over de doelen gehad. Ik heb het idee dat een grandslamtitel mogelijk is en vorig jaar had ik dat idee nog absoluut niet", zei Bertens op Melbourne Park. „Ik heb het gevoel dat er meer in zit en ik vind dat ik dat ook uit mag spreken. Vorig jaar heb ik goed tennis laten zien en een paar sterke toernooien gewonnen. En ik heb op Wimbledon, dat niet op mijn beste ondergrond wordt gespeeld (gras), de kwartfinales gehaald. Ik denk dat ik gewoon met de beste meiden mee kan. Ik moet er gewoon voor gaan. Het is een doel waar ik alles voor wil doen, zonder dat het enige druk met zich meebrengt."

Naast Bertens komt ook Robin Haase op maandag direct in actie. De 31-jarige Nederlander treedt op baan 14 aan tegen de Spanjaard Guillermo García-López. In aanloop naar de Australian Open verloor Haase twee keer in de eerste ronde en zijn laatste zege in het hoofdtoernooi dateert van de US Open (augustus). ,,Ik ben in november en december vrij geweest en dat zegt mij dan ook niks. De uitslagen van eind vorig seizoen tellen eigenlijk al niet meer", aldus Haase. ,,Toen worstelde ik wat met mijn fysiek. Maar na een vakantie en een trainingsperiode ben ik weer helemaal hersteld en fris."

