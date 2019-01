Djokovic tevreden: ’Meer tennissers moeten er fatsoenlijk van leven’

De Servische nummer 1 van de wereld is lichamelijk topfit en tevreden over de prijzenpot in Melbourne. Onder zijn aansporing is de pot met geld nog beter gevuld voor de tennissers en de verdeling van het prijzengeld eerlijker. „Het gaat om een betere spreiding van het prijzengeld, zodat meer tennissers en tennissters fatsoenlijk kunnen leven van de sport”, aldus Djokovic, die voorzitter is van de spelersraad.

Een studie van de internationale tennisfederatie ITF wees uit dat het leeuwendeel van de proftennissers maar nauwelijks kan rondkomen van het prijzengeld dat ze verdienen. De kosten voor het reizen, coaches en medische begeleiding meegerekend, kunnen ongeveer 150 mannen en vrouwen goed leven van hun inkomsten.

Het prijzengeld in de Australian Open is dit jaar met 14 procent verhoogd. De spelers die al in de eerste ronde worden uitgeschakeld, kunnen rekenen op een bedrag van 47.000 euro, dat is een verhoging van 25 procent ten opzichte van vorig jaar. De winnaars ontvangen 2,5 miljoen euro.