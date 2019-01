Kramer deelt Roest tikje uit op 1500 meter

De 32-jarige Fries schreef de afstand in 1.45,91 op zijn naam, en dat was voldoende om Patrick Roest de leidende positie in het algemeen klassement te ontnemen. Kramer versloeg Roest in een directe rit op de 1500 meter (Roest finishte in 1.46,40) en kan de klus via winst op de 10 kilometer klaren.

De Noor Sverre Lunde Pedersen, de nummer 3 van het klassement, eindigde op de derde plaats met 1.46,65. Op de afsluitende 10 kilometer, later op zondag, verdedigt Kramer een voorsprong van 2,36 seconden op Roest en van 5,40 seconden op Pedersen.

