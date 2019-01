Atletico dankzij Griezmann in spoor Barcelona

Een feilloos genomen strafschop van Antoine Griezmann in de 57e minuut was voldoende voor de drie punten.

Trainer Diego Simeone had zijn ploeg in het eigen Wanda Metropolitano een duidelijke opdracht meegegeven: geen tegendoelpunten. Na twee keer 1-1 tegen FC Girona (beker) en Sevilla moest de thuiswedstrijd tegen Levante de eerste overwinning van 2019 opleveren.

Een handsbal van Levante-speler Nikola Vukcevic in het strafschopgebied hielp de thuisploeg een handje. Griezmann schoot voor de negende keer dit seizoen de bal tegen het net. Omdat Levante aanvallend onmachtig was won Atletico voor de vierde keer dit seizoen met 1-0. De club heeft nu twee punten achterstand op Barcelona, dat later op zondag nog tegen Eibar speelt.

Bekijk hier de uitslagen, stand en het programma in La Liga