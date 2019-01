Brand prolongeert titel NK veldrijden

Ze sloeg in de slotfase van het kampioenschap in Huijbergen een gaatje met zesvoudig kampioene Marianne Vos en hield stand tot aan de finish. Voor Vos resteerde het zilver. Maud Kaptheijns behaalde het brons.

De 29-jarige Brand is deze winter in uitstekende vorm. De renster van Team Sunweb won onder meer al twee wedstrijden om de wereldbeker. Op het parcours in Huijbergen was ze vanaf de start alert voorin te vinden. Denise Betsema maakte het tempo in de eerste ronden, maar de Texelse hield het niet vol en zakte terug naar de vierde plaats.

Bekijk ook: Superieure Brand opnieuw de beste

Bekijk ook: Brand sprint naar zege in Azencross

Met nog twee ronden te gaan zette Brand aan en de Rotterdamse reed geleidelijk weg van Vos en Kaptheijns.