Kramer voor tiende keer Europees kampioen allround

De 32-jarige Fries eindigde in de afsluitende tien kilometer kort achter concurrent Patrick Roest als tweede, maar dat was genoeg om zijn titel - die hij de laatste drie kampioenschappen ook al won - te prolongeren. Twaalf jaar geleden, eveneens in het Italiaanse Collalbo, kroonde Kramer zich voor het eerst tot Europees kampioen allround. De Noor Sverre Lunde Pedersen eindigde als derde.

De tien kilometer die Kramer in Collalbo reed, was zijn eerste van dit seizoen. „Ik ben geen vrienden met die afstand”, zei hij voorafgaand aan de rit. „Ook al heb ik er meer gewonnen dan verloren in mijn loopbaan.” Kramer stond na de eerste dag van het EK allround tweede achter Patrick Roest, maar na zijn zege op de 1500 meter eerder op zondag nam hij de leiding over in het algemeen klassement.

Voor Roest waren de druiven zuur. De man uit Lekkerkerk ploeterde op de 1500 meter, waardoor hij dus de leiding uit handen gaf in het algemeen klassement en móest aanvallen op de tien kilometer. En ondanks dat hij in november een persoonlijk record op die afstand had gereden en bij de NK afstanden als tweede eindigde, slaagde Roest er dus niet in om in Collalbo zijn eerste plaats te heroveren.