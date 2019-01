Dilrosun: ’De fans zijn mij inmiddels vergeten’

Dilrosun kwam als een komeet. Bijna volledig uit het niets stond hij opeens in het Nederlands elftal. De 20-jarige aanvaller viel bij Hertha BSC voor het eerst op toen hij over de linkerflank met flitsende acties, assists en doelpunten het publiek op de banken kreeg. Het leverde hem een uitnodiging op voor Jong Oranje en niet veel later liet bondscoach Ronald Koeman hem zelfs debuteren in het grote Oranje tegen Duitsland tijdens de Nations League.

Terugslag

Helaas verliep zijn debuut anders dan hij gehoopt had. De geboren Amsterdammer moest het veld verlaten met een hamstringblessure en diezelfde blessure houdt hem al maanden aan de kant. De planning was dat Dilrosun, die in de jeugd van Ajax en Manchester City speelde, na de winterstop zijn rentree kon maken. De vleugelaanvaller heeft echter te maken met een kleine terugslag.

Rentree

Naar verwachting zal Dilrosun over ruim twee weken de groepstrainingen weer hervatten. „Ik denk dat de fans mij inmiddels vergeten zijn”, zegt Dilrosun tegen het Duitse BILD. „Maar ik ben erg gemotiveerd en ik kijk uit naar mijn rentree. De Bundesliga zal binnenkort weer van mij horen.”

Oranje ziekenboeg

Gelukkig voor Dilrosun hoeft hij niet alleen te revalideren. Ook Derrick Luckassen, die gehuurd wordt van PSV, is aan het herstellen van een blessure. Karim Rekik heeft inmiddels de ziekenboeg verlaten en traint weer volledig mee in de Duitse hoofdstad.

Hertha-trainer Pal Dardai hoopt snel weer te beschikken over zijn Nederlandse spelers. „Ik wens jullie een snel en spoedig herstel”, zegt de 42-jarige oefenmeester over Luckassen en Dilrosun.

Hertha hervat de competitie op 20 januari met een uitwedstrijd tegen 1. FC Nürnberg. De club uit Berlijn is terug te vinden op de achtste plaats en strijdt om mee om Europees voetbal.

