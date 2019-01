Kramer was ’niet echt zelfverzekerd’

„Hier had ik een maand geleden niet over na durven denken”, zei Kramer tegenover de NOS, nadat hij weliswaar door Patrick Roest nipt geklopt was op de afsluitende tien kilometer, maar dat had hem geen beslissende schade berokkend.

„Dit was mijn eerste tien kilometer sinds vorig jaar in het Olympisch Stadion in Amsterdam, dus echt zelfverzekerd zit ik hier niet”, lachte Kramer. „Ook al weet ik dat ik er al een stuk of vijftig in mijn carrière had gereden, en die waren over het algemeen erg goed.” Kramer bezette na dag 1 van de EK allround de tweede plaats achter Roest, maar greep na winst op de 1500 meter de eerste plek.

Bijzonder

„Of dit mijn mooiste titel van de tien is? Daar zou ik sommige andere titels wellicht tekort mee doen”, vond Kramer. „Maar als ik kijk naar het traject dat hieraan vooraf gegaan is, kan ik niet anders zeggen dan dat dit een hele bijzondere is.”

Eerder opgevangen

Dat hij de tien kilometer uiteindelijk net niet won, daar kon Kramer niet mee zitten. „Als Patrick eerder met een versnelling was gekomen, had ik hem eerder opgevangen. Nu pakte hij me op de laatste meter. Nou ja, prima.”