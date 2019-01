Van der Poel voor vijfde keer Nederlands kampioen veldrijden

Lekker weer was het bepaald niet in het Brabantse dorp. De regen viel gestaag naar beneden, maar het hinderde Van der Poel niet echt. Na twee ronden had de topfavoriet alleen Corné van Kessel nog in zijn wiel. In de derde ronde trok Van der Poel vol door en was hij los.

Van Kessel kwam tegen het einde van de race nog ten val en moest de tweede plaats prijsgeven aan Lars van der Haar, die het zilver bemachtigde. Voor Van Kessel resteerde het brons.

Van der Poel is deze winter onstuitbaar in het veldrijden. Hij heeft al dik twintig overwinningen op zak. De wereldtitel is zijn grote doel van dit jaar. Hij wil begin februari in het Deense Bogense de Belg Wout van Aert onttronen.

