FC Den Bosch pakt tweede periode in doelpuntenfestijn

De Bossche club maakte er een doelpuntenfestijn van bij FC Dordrecht (2-6). De Brabanders zijn daardoor winnaar van de tweede periode.

De ploeg van trainer Willie Boessen is ook de lijstaanvoerder in de reguliere stand van de Keuken Kampioen Divisie.

Den Bosch wist dat het bij een zege op FC Dordrecht zeker was van periodewinst. Al na 11 minuten zette de Fin Leo Vaisanen de bezoekers op voorsprong. Vlak voor rust kwam de thuisploeg op gelijke hoogte.

Halverwege stond de concurrent voor de periode, Roda JC, met 2-1 voor tegen Go Ahead Eagles. Op doelsaldo waren de Limburgers daardoor virtueel periodekampioen.

De Brabanders stelden in de tweede helft snel orde op zaken. Na vijf minuten was het al 3-1. In rap tempo liep Den Bosch uit naar 6-1 en kon het feest al vroeg beginnen.

In Kerkrade was de stemming een stuk minder, al won Roda wel van Go Ahead (3-1). Sparta Rotterdam speelde gelijk bij SC Cambuur (3-3). FC Twente profiteerde door met 0-2 te winnen van MVV. De Enschedese club klom over Go Ahead en Sparta heen naar de tweede plaats in de rangschikking. Na twintig speelronden staat Twente op 41 punten, terwijl Den Bosch er 43 heeft.