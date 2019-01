FC Groningen ziet smaakmaker Doan doorgaan in Azië Cup

Japan won in Abu Dhabi ook de tweede groepswedstrijd, tegen Oman: 1-0. Genki Haraguchi maakte halverwege de eerste helft uit een strafschop het enige doelpunt.

Doan, dit seizoen een van de weinige uitblinkers bij FC Groningen, begon opnieuw in de basis. De middenvelder werd in de slotfase met geel op zak gewisseld. De 20-jarige Doan had vier dagen eerder met een doelpunt bijgedragen aan de winst op Turkmenistan in de eerste groepswedstrijd: 3-2.

Met zes punten is Japan al zeker van een vervolg op het toernooi. De 'Blue Samurai' spelen in groep F nog tegen Oezbekistan. Japan was vier keer kampioen van Azië, voor het laatst in 2011.

