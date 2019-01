Aerts troeft Van Aert af en wint eerste Belgische titel

De 25-jarige Aerts was op het bijzonder modderige en gladde parcours in Kruibeke te sterk voor wereldkampioen Wout van Aert, die de Belgische titel de afgelopen drie jaar had veroverd.

De titelverdediger nam aanvankelijk het initiatief en reed weg aan kop, maar Aerts kwam sterk terug. Hij achterhaalde Van Aert en ging er vervolgens in de voorlaatste ronde zelf vandoor. Aerts reed solo naar zijn eerste nationale titel. De onttroonde Van Aert, die de hele winter al in de schaduw staat van zijn Nederlandse rivaal Mathieu van der Poel, eindigde op bijna een minuut als tweede. Michael Vanthourenhout pakte op ruime achterstand het brons.

Van Aert pakte de voorbije drie jaar als Belgisch kampioen ook steeds de wereldtitel. Begin februari zal hij op de WK in Denemarken niet alleen moeten afrekenen met Aerts, maar vooral met Van der Poel die in Nederland soeverein naar de titel reed.

