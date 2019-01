Schulting grijpt goud op EK shorttrack

Op de laatste afstand, de 3000 meter, won Schulting overtuigend. De geboren Groningse reed vijf ronden voor het einde weg bij de concurrentie en haar voorsprong kwam niet meer in gevaar.

Gediskwalificeerd

Eerder op zondag werd Schulting gediskwalificeerd in de halve eindstrijd van de kilometer. Daardoor gaf de pupil van coach Jeroen Otter haar leidende positie in het klassement uit handen aan Sofia Prosvirnova. De Russin kwam op de 3000 meter niet verder dan de vierde plaats. Op zaterdag had Schulting de 1500 meter gewonnen en was ze na een valpartij als vierde geëindigd op de 500 meter.

Schulting kwam uit op een puntentotaal van 76, Prosvirnova bleef steken op 57. Het brons ging naar de Britse Elise Christie met 47 punten. Schulting zorgde een klein jaar geleden voor een primeur door Nederland de eerste gouden medaille bij het shorttrack op de Olympische Spelen te bezorgen. De 21-jarige shorttrackster was in Zuid-Korea de beste op de 1000 meter.

Van Ruijven zevende

Lara van Ruijven finishte in de superfinale van de 3000 meter als vijfde. In het eindklassement werd de Nederlandse zevende met 24 punten.