Sport Kort: NK paardensport in Mierlo ook afgelast

Paardensport: Springruiters niet in actie

11.41 uur: Het Nederlands kampioenschap voor springruiters, dat van 23 tot en met 26 april in Mierlo zou worden gehouden, is wegens de uitbraak van het coronavirus afgelast. De organisatie van het evenement in Brabant heeft dat in samenspraak met de hippische bond KNHS laten weten.

Het bestuur van CH Mierlo zegt in een verklaring dat "met de huidige maatregelen van de overheid en de onzekerheid over de duur en eventuele verlenging daarvan, het niet verantwoord is om financiële of andere verplichtingen aan te gaan".

Afgezien van het NK (voor senioren) zouden er in Mierlo meerdere springwedstrijden worden gehouden.