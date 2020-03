Sport Kort: WK snooker gaat ’gewoon’ door

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Snooker: WK gaat wél door

20.28 uur: World Snooker, de organisatie van grote internationale snookertoernooien, heeft in een officiële verklaring gezegd dat het Coral Tour Championship en het wereldkampioenschap in Sheffield gewoon doorgaan. Het Tour Championship wordt van 17 tot 22 maart in het Britse Llandudno gehouden en is een afsluitend toernooi waaraan de top 16 van de tourlijst mogen deelnemen. Het wereldkampioenschap, in het bekende Crucible Theatre Sheffield, wordt van 18 april tot 4 mei gespeeld.

„Zoals het er nu voorstaat, is het de bedoeling dat onze komende evenementen doorgaan. We moeten echter alle scenario’s in overweging nemen en we zullen het advies van de overheid opvolgen. De gezondheid en veiligheid van onze fans, spelers en personeel is natuurlijk onze prioriteit”, aldus de verklaring van World Snooker.

Op dit moment wordt het open (snooker) kampioenschap van Gibraltar gespeeld en laat de lokale organisatie maar 100 snookerfans in de arena toe.

Paardensport: Wereldbekerfinale paardensport in Las Vegas geschrapt

18.20 uur: De wereldbekerfinale paardensport in Las Vegas, die van 15 tot en met 19 april zou worden gehouden, gaat niet door. In verband met de uitbraak van het nieuwe coronavirus acht de overkoepelende hippische organisatie FEI dit niet verantwoord.

Er zouden wedstrijden zijn in de olympische disciplines dressuur en springen. Zorgen om gezondheid van deelnemers en publiek waren de voornaamste reden voor de afzegging. Bovendien is het maar de vraag of alle deelnemers op de plaats van bestemming kunnen komen, vanwege de door de Amerikaanse president Donald Trump doorgevoerde reisrestricties.

De dressuurruiters Hans Peter Minderhoud en Emmelie Scholtens waren kansrijk om zich voor de wedstrijd in Las Vegas te plaatsen.

Sinds de start van de FEI World Cup series in 1978 (springen) en 1985 (dressuur) is het niet voorgekomen dat de finales werden afgelast.

Olympische Spelen: Estafette met olympische vlam door Griekenland geschrapt

16.01 uur: De olympische fakkeloptocht door Griekenland gaat niet door. Het Griekse olympisch comité heeft besloten uit voorzorg de estafette door het land af te breken. Het comité is bang dat er toch veel publiek op afkomt, ondanks het advies om grote samenscholingen te vermijden vanwege het coronavirus.

Bij de ontsteking van de vlam, donderdag in Olympia, was geen publiek welkom. Toch probeerden heel wat mensen een glimp op te vangen van de traditionele plechtigheid en ook het eerste deel van de optocht trok heel wat mensen. Het was de bedoeling dat de vlam gedurende een week een ronde zou maken door Griekenland. De optocht is nu geschrapt. Donderdag wordt de olympische vlam in het oude olympische stadion in Athene overgedragen aan het organisatiecomité van de Spelen in Tokio. Ook daarbij is geen publiek welkom.

Golf: Coronavirus zet ook streep door golftoernooi The Masters

15.37 uur: he Masters, het prestigieuze golftoernooi in het Amerikaanse Augusta, wordt ook uitgesteld door het coronavirus. De major zou van 6 tot en met 12 april gehouden worden.

Vorig jaar werd het toernooi gewonnen door Tiger Woods.

Ook de gerenommeerde marathon van Boston is uitgesteld; 14 september is als nieuwe datum gekozen. Eerder werden al de marathons van Rome, Parijs en Rotterdam geschrapt. Rotterdam hoopt de marathon later dit jaar nog te laten plaatsvinden.

Paardensport: Springruiters niet in actie

11.41 uur: Het Nederlands kampioenschap voor springruiters, dat van 23 tot en met 26 april in Mierlo zou worden gehouden, is wegens de uitbraak van het coronavirus afgelast. De organisatie van het evenement in Brabant heeft dat in samenspraak met de hippische bond KNHS laten weten.

Het bestuur van CH Mierlo zegt in een verklaring dat "met de huidige maatregelen van de overheid en de onzekerheid over de duur en eventuele verlenging daarvan, het niet verantwoord is om financiële of andere verplichtingen aan te gaan".

Afgezien van het NK (voor senioren) zouden er in Mierlo meerdere springwedstrijden worden gehouden.