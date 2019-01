Aké buigt met Bournemouth voor Everton

De Nederlandse international was na een uur voetballen even zijn tegenstander Zouma kwijt. Na een afgezwaaide corner werd de bal opnieuw voor het doel geslingerd door de Franse back Lucas Digne. De bal ging over Aké heen en Zouma kopte van dichtbij binnen.

De twee ploegen in de middenmoot hadden voorafgaand aan de wedstrijd evenveel punten (27). Everton en Bournemouth waren ook zondag erg aan elkaar gewaagd. Bournemouth werd na de 1-0 nog via hoekschoppen gevaarlijk. Aké werd vanwege zijn kopkracht een extra spits. Het doelpunt viel echter aan de andere kant. De ingevallen Calvert-Lewin schoot in blessuretijd hard binnen.