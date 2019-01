Jaspers: ’Ook al is het de 20e het blijft een titel’

In een uitermate spannende finale versloeg hij de lokale favoriet Jean van Erp met 40-38. Met dit succes zet de 53-jarige Jaspers een stap in het vervolg van een van zijn prestaties in 2018.

De bomvolle biljartarena was gevuld met veel trouwe fans van de enige nationale biljarter met een eigen fanclub Jean van Erp. Het was voor met name Dick Jaspers geen hoogstaande partij en door zijn matige spel kon Van Erp is zijn spoor blijven en zelfs enkele keren en kleine voorsprong nemen.

In de 26e beurt, bij de stand 35-33 in het voordeel van Van Erp wist Jaspers een slotserie van zeven te maken en kwam als eerste over de finish. In de gelijkmakende beurt kwam Van Erp niet verder dan 38 punten.

Jaspers toonde zich zeer tevreden met deze zwaar bevochte titel. „ Ook al is het de 20e het blijft een titel en ik had hier toch veel te verliezen. Jean van Erp speelde goed en ik kon geen afstand van hem nemen. Gelukkig lukte dat wel in de laatste beurt” aldus de beste biljarter aller tijden van ons land.