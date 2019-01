Schulting: ’Best heftig weekje’

Schulting was na haar eerdere individuele gouden plak natuurlijk het meest enthousiast. „Heel erg vet, ik ben zó trots op de meiden”, straalde ze. „Twee keer goud winnen is voor mij hier echt fantastisch. Ik wist op de afsluitende 3000 meter dat ik maar één taak had, en dat was winnen. De laatste rondes gingen zo goed en zo makkelijk, dat ik er eigenlijk best wel relaxed onder was.”

„We waren natuurlijk de favoriet vooraf, en daardoor waren we ook helemaal niet met verliezen bezig”, zei Lara van Ruijven tegenover de NOS. „Alleen maar met winnen”, straalde ze naast Schulting, Yara van Kerkhof en Rianne de Vries. „Het is voor mij een zwaar jaar geweest, supermooi dat ik het hiermee kan bekronen”, aldus Van Kerkhof.

Best heftig weekje

Schulting beleefde een week van uitersten. Woensdag was de uitvaart van haar oma en een dag later kreeg ze te horen dat Sjinkie Knegt met ernstige brandwonden in het ziekenhuis lag. Winst van de Europese titel zorgde ervoor dat de shorttrackster alsnog een lach op haar gezicht kon toveren.

„Het was best een heftig weekje. Het ware rake klappen die ik kreeg. Ik heb ze om weten te zetten in kracht”, aldus Schulting. „Ik heb het hele seizoen uitgesproken dat ik Europees kampioen wilde worden. De druk was enorm, al legde ik die mezelf ook op. Ik weet goed wat ik moet doen om te behalen wat ik wil behalen. Ik heb laten zien dat ik tot de wereldtop behoor.”

