Schulting straalt: ’Ik was eigenlijk best wel relaxed’

„We waren natuurlijk de favoriet vooraf, en daardoor waren we ook helemaal niet met verliezen bezig”, zei Lara van Ruijven tegenover de NOS. „Alleen maar met winnen”, straalde ze naast Schulting, Yara van Kerkhof en Rianne de Vries. „Het is voor mij een zwaar jaar geweest, supermooi dat ik het hiermee kan bekronen”, aldus Van Kerkhof.

Schulting was na haar eerdere individuele gouden medaille natuurlijk het meest enthousiast. „Heel erg vet, ik ben zó trots op de meiden”, straalde ze. „Twee keer goud winnen is voor mij hier echt fantastisch. Ik wist op de afsluitende 3000 meter dat ik maar één taak had, en dat was winnen. De laatste rondes gingen zo goed en zo makkelijk, dat ik er eigenlijk best wel relaxed onder was.”

