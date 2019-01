Invaller Promes raakt met Sevilla achterop

De ploeg uit Andalusië incasseerde in Bilbao tegen Athletic Club de vierde nederlaag van het seizoen: 2-0. Spits Iñaki Williams maakte beide doelpunten in stadion San Mamés, waar Quincy Promes alleen de laatste 20 minuten mocht meedoen bij de bezoekende ploeg. Voor de competitie was het de 13e invalbeurt voor de Nederlander.

Sevilla had drie dagen eerder in het Spaanse bekertoernooi nog met 3-1 gewonnen in Bilbao. Beide ploegen treffen elkaar woensdag opnieuw, dan in Sevilla voor de return in de achtste finales van de Copa del Rey.

Sevilla stond dit seizoen in La Liga een tijdje aan kop, maar het elftal van trainer Pablo Machin raakte de laatste weken achterop door heel wat remises. De club neemt nu de derde plaats in met zeven punten achterstand op FC Barcelona, dat later op zondag nog in actie komt tegen Eibar. Atlético Madrid heeft vijf punten meer dan Sevilla.