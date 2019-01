Onstuitbare De Gea bezorgt Tottenham dure nederlaag

Tottenham zag zaterdagavond Liverpool moeizaam met 1-0 winnen bij Brighton. Om nog enigszins aanspraak te blijven maken op de titel moesten de mannen van Mauricio Pochettino winnen van Manchester United.

Een lastig karwei, want United heeft na de tijdelijke aanstelling van Ole Gunnar Solskjaer weer kleur op de wangen gekregen. Onder de Noor verloor de ploeg nog niet.

Concurrentiestrijd

Het treffen tussen Spurs en United is overigens niet alleen maar een Premier League-topper. Het is ook een concurrentiestrijd tussen twee trainers. De coach van de Londenaren staat namelijk hoog op het lijstje van de Mancunians om volgend seizoen de vacature van trainer op te vullen. En dat terwijl Solskjaer maar al te graag zelf op het stoeltje blijft zitten.

Mauricio Pochettino (l) en Ole Gunnar Solskjaer schudden elkaar vriendelijk de hand. Ⓒ EPA

Openingstreffer

Tottenham, dat nog steeds zijn thuiswedstrijden speelt op Wembley, dacht de score te openen. Harry Kane scoorde vanuit buitenspelpositie. De vlag van de grensrechter ging direct omhoog en het doelpunt werd terecht afgekeurd.

Vlak voor rust viel de openingstreffer wel, maar dan voor United. Met een vlijmscherpe pass zette Paul Pogba, die onder Solskjaer zijn oude vorm weer te pakken heeft, zijn maatje Marcus Rashford voor het doel. De international van Engeland rondde vervolgens fraai af en zette de bezoekers op voorsprong.

Tottenham-doelman Hugo Lloris (l) heeft geen antwoord op de inzet van Marcus Rashford (m) Ⓒ AFP

Franse strijd

Na rust kregen beide ploegen grote kansen. Pogba nam het doel van Hugo Lloris meerdere malen onder vuur, maar zijn landgenoot - met wie hij deze zomer wereldkampioen is geworden - kwam telkens als winnaar uit de Franse strijd.

Aan de andere kant liet David de Gea zien waarom hij tot de beste keepers ter wereld behoort. Kane, Dele Alli, Toby Alderweireld en invallers Erik Lamela en Fernando Llorente konden Tottenham op gelijke hoogte schieten. Echter stuitten zij elke keer op de Spaanse sluitpost.

De Gea

Zo bleef het lang spannend in de Engelse hoofdstad, vooral door het fraaie keeperswerk van De Gea. De thuisploeg kon maar geen manier vinden om de bal achter de Spanjaard te krijgen. De Gea had overal een antwoord op. De score bleef steken op 1-0, in het voordeel van de bezoekers.

Door de nederlaag raakt Spurs steeds verder achterop in de strijd om de titel. Koploper Liverpool heeft een voorsprong van negen punten op Tottendam, dat derde staat.

Manchester City staat tweede, met zeven punten achterstand op Liverpool. City komt maandagavond in eigen huis in actie tegen Wolverhampton.

