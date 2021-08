Noami Osaka doneert prijzengeld aan door aardbeving getroffen Haïti

„Het doet ontzettend veel pijn om de ravage op Haïti te zien”, zo schrijft de Japanse op Twitter. „Hulp is per direct nodig. Ik speel de komende week een toernooi en zal mijn prijzengeld doneren aan de hulpacties. We zullen ons herstellen.”

De vader van Osaka is geboren in Jacmel, een stad op Haïti, die niet ver van het epicentrum van de aardbeving ligt.

Voor Osaka wordt het toernooi van Cincinnati haar tweede optreden sinds ze een break nam vanwege mentale problemen. Haar rentree op de Olympische Spelen was niet heel succesvol. In eigen land werd ze in de derde ronde uitgeschakeld.