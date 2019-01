Einde aan zegereeks skispringer Kobayashi

Na zeven overwinningen op rij in de wereldbeker moest de 22-jarige sensatie van dit seizoen zondag in Val di Fiemme genoegen nemen met de zevende plaats. Kobayashi kwam op de Italiaanse schans niet verder dan afstanden van 128 en 122,5 meter, goed voor een puntentotaal van 249,2.

De Japanner was sinds half december ongeslagen. Kobayashi won zeven wereldbekerwedstrijden achter elkaar, waaronder de vier die onderdeel zijn van de befaamde Vierschansentournee. De Japanner was zaterdag bij de eerste wedstrijd van het weekeinde in Val di Fiemme ook weer ongenaakbaar met sprongen van 135 en 136 meter, maar een dag later eindigde zijn zegereeks. De Pool Dawid Kubacki pakte de winst, voor Stefan Kraft uit Oostenrijk (tweede) en de Poolse olympisch kampioen Kamil Stoch (derde). Kubacki kwam tot afstanden van 129,5 en 131,5 meter (271,1 punten).