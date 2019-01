De Gea: ’Lach is terug bij ManUnited’

De Noorse manager zag de Spanjaard in de gewonnen competitiewedstrijd op Wembley tegen Tottenham Hotspur (0-1) liefst elf reddingen verrichten. „In mijn ogen is David de beste keeper ter wereld”, zegt Solskjaer. „Er zijn nog een paar heel goede keepers, maar ik ben dolblij dat hij in mijn team staat. Eén of twee keer dacht ik echt dat de bal erin zou gaan, maar toch wist David ’m nog te pakken.”

De Gea blonk vooral in de tweede helft uit met soms weergaloze reddingen, met zijn handen en voeten. „We stonden onder druk en Tottenham kreeg een paar geweldige kansen”, zei de 28-jarige Spanjaard. „Gelukkig kon ik de ploeg helpen. Welke redding het mooiste was? Ze waren allemaal belangrijk, want daardoor hebben we gewonnen.”

Onder leiding van Solskjaer, die vorige maand de ontslagen José Mourinho opvolgde, heeft Manchester United nu zes wedstrijden op rij gewonnen. „De lach is terug bij de club”, zei De Gea.