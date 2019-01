’Taakstraf Verstappen doet onrecht aan Formule E’

Dit weekeinde liep Verstappen twee dagen mee met stewards in Marrakech. Dat moest hij doen omdat de Formule 1-coureur enkele maanden geleden een taakstaf had gekregen van de FIA, de overkoepelende federatie. Verstappen had na de Grand Prix van Brazilië een duw gegeven aan Esteban Ocon, die hem kort daarvoor op dubieuze wijze van de zege in de wedstrijd zou hebben afgehouden.

„Ik heb Verstappen niet gezien, maar het is leuk dat hij hier is”, aldus Bird die derde werd achter winnaar Jerome d’Ambrosio en Robin Frijns. „Maar ik denk dat het uitvoeren van een taakstaf bij de Formule E onze klasse onrecht aandoet. Dit is een fantastische klasse en de mensen leggen geld neer om te komen en ons te zien, het moet geen straf zijn om hier te komen. Ik hoop dat hij er van heeft genoten en ik hoop dat hij positieve verhalen vertelt aan zijn collega’s.”