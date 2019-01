Real Madrid neemt punten mee uit Sevilla

Joaquin Sanchez van Betis (R) strijdt om de bal met Luka Modric Ⓒ EPA

SEVILLA - Real Madrid heeft voor de eerste keer in 2019 een competitiewedstrijd gewonnen. De winnaar van de Champions League stond in Sevilla tegen Real Betis lang onder grote druk, maar pakte in de slotfase toch de winst dankzij een oud-speler van de thuisclub. Invaller Dani Ceballos schoot in de 88e minuut een vrije trap langs de muur in de hoek: 1-2.