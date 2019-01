Jong Feyenoord hoort in Eerste Divisie

Valentijn Driessen Ⓒ Telegraaf

Twee opmerkelijke invallers in de Keuken Kampioen Divisie. Bij Jong Ajax viel spits Brian Brobbey in de 67e minuut in tegen Jong PSV. Volgende maand wordt hij 17 jaar. Crysencio Summerville, net 17 jaar, debuteerde bij FC Dordrecht tegen koploper FC Den Bosch. De van Feyenoord gehuurde rechtsbuiten speelde twintig minuten.