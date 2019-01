Sneijder beslist komende zomer over toekomst

Toch weet Sneijder ook dat zijn loopbaan niet eeuwig kan duren. Van zijn generatiegenoten is Rafael van der Vaart al gestopt, Robin van Persie zwaait na dit seizoen af en Arjen Robben twijfelt nog. „Het is niet meer zoals het geweest is. Ik ga toch meer pijntjes voelen”, zegt Sneijder. „In de zomer word ik 35 jaar. Dan wil ik het voor mezelf gaan evalueren. Ik heb bijna altijd alles gespeeld. Dat ga je gewoon merken. Ik wil zo lang mogelijk door blijven gaan en voel me superfit, maar het is ook een mentale beslissing.”

De Champions League-winnaar van 2010 doelt daarmee ook op zijn privé-situatie. „Ik wil gewoon bij mijn familie zijn, en dan met name mijn gezin. Mijn vrouw Yolanthe werkt veel in Nederland en is daar nu ook weer een nieuwe serie aan het opnemen. We combineren het goed, hoor, en tegenwoordig is het met Facetime en dat soort dingen allemaal makkelijker. Maar ik wil mijn gezin bij me hebben. Waar dat dan is, is niet belangrijk.”

Sneijder kan de versnelde trainerscursus van de KNVB volgen, maar de kans dat hij dit jaar al op die uitnodiging ingaat is nihil. „Die cursus begint al in mei. Super dat ze mij ervoor hebben uitgenodigd, maar ik kan nu niet zeggen: ik doe het. Als ik volgend jaar bijvoorbeeld doorga met voetballen, kan ik de cursus niet doen. Ik kan maar één keer stoppen. Ik wil eerst de keuze voor mezelf maken en dan mijn toekomst bepalen.”