Bosz: ’Bezoek aan ’Pep’ gaat zeker gebeuren’

„Dit is héérlijk”, zegt Bosz nu hij weer op het veld staat. „Maar er is een periode geweest dat ik dacht: misschien ga ik helemaal nooit meer iets doen.”

„Het beviel me goed thuis”, zegt Bosz, die na enerverende periodes bij Ajax en Borussia Dortmund niet happig was om op aanbiedingen in te gaan. „Er kwam heel veel voorbij, maar een half jaar geleden had ik ook gewoon nog geen zin. Dan moet ik het niet doen. Sowieso zie ik mijzelf als ik 70 jaar ben niet meer in trainingspak en als ik 65 ben waarschijnlijk ook niet meer.”

Aan het begin van het seizoen begon het weer te kriebelen en zat Bosz bijna dagelijks aan de buis gekluisterd om naar Europees voetbal te kijken. „Op zaterdag was het helemaal raak. Dan keek ik zo vijf, zes duels op een dag. En negentig minuten, soms zelfs met de computer ernaast. Zo heb ik ook bijna alles van Bayer Leverkusen gezien.”

Hij greep zijn sabbatical aan om met andere trainers te sparren, onder meer in Denemarken en Engeland. „Degene waar ik het liefst naartoe wou, moest toen afzeggen. Dat was Pep Guardiola. Maar dat gaat zeker nog een keer gebeuren”, besluit de 55-jarige oefenmeester uit Apeldoorn.