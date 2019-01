’Met Sjinkie erbij zeker gewonnen’

In het verleden pakte Oranje meermaals de Europese titel, maar toen was Sjinkie Knegt de kopman. Deze keer lag de onfortuinlijke Fries 240 kilometer verderop in het Martini Ziekenhuis. De 29-jarige Knegt is aan het herstellen van zijn brandwonden, die hij afgelopen donderdag opliep bij het aansteken van zijn houtkachel in zijn huis in Bantega.

De Schicht uit Bantega keek vanuit zijn bed vol trots mee hoe zijn teamgenoten ook zonder hem een fantastische strijd uitvochten, vertelde Breeuwsma.

„Dit was een superrelay. We hebben het maximale eruit gehaald. De Hongaren zijn een topformatie en wij hadden nog nooit in deze samenstelling een wedstrijd verreden. Met Sjinkie erbij hadden we overigens zeker gewonnen. Hij had absoluut geen moeite gehad met de Hongaren. Niets ten nadele van Itzhak natuurlijk. Maar zo’n race afmaken moet je meerdere keren doen voordat je dat goed beheerst”, zei Breeuwsma.

Ook voor de ervaren shorttracker was het mentaal een loodzwaar weekeinde. De 31-jarige Fries is behalve teamgenoot ook een boezemvriend van Knegt. „Dit zilver doet me wel wat. Ik had het even moeilijk. Alles komt eruit. Heel mooi dat we het toernooi zo konden afsluiten. We wilden Sjinkie iets tastbaars geven. Niet dat hij deze medaille wil, hoor”, vertelde hij met een brede lach. Breeuwsma zocht de ouders van Knegt zondag nog even op. Die namen zowel zaterdag als gisteren de moeite om de collega’s van hun zoon toe te juichen in Dordrecht. Trots op de Nederlandse prestaties keerden zij terug naar Friesland.