Van der Poel ’met goed gevoel richting regenboogtrui’

Nog drie weken duurt het voor de alleenheerser in het veldrijden de belangrijkste wedstrijd van het jaar kan rijden. Een WK waar voor VdP meer op het spel staat dan een regenboogtrui alleen. Het moet de afrekening worden van drie WK’s vol frustraties. „Het wordt weer eens tijd om wereldkampioen te worden”, zei hij met de rood-wit-blauwe trui om zijn schouders.

Weilanden

Een verplicht nummer wilde Van der Poel het NK in Huijbergen niet noemen. „Natuurlijk is het anders wanneer de internationale tegenstand ook aan de start staat. De Belgen hebben me deze winter immers het meeste vuur aan de schenen gelegd. Anderzijds hebben Lars van der Haar en Corné van Kessel bewezen kampioenschapsrijders te zijn die je nooit mag onderschatten. „Het parcours vond ik door de regenval heel uitdagend. Normaal hou ik vooral van het bos, maar ditmaal waren de weilanden ook heel leuk en pittig”, toonde thuisrijder Van der Poel zijn liefde voor de stiel.

Zijn vijfde nationale titel bij de elite was niet iets waar hij bijzonder veel waarde aan hecht. „Het vreemde is dat het heel gewoon lijkt wanneer je weer op het podium staat en zo’n rood-wit-blauwe trui ontvangt. Als je de trui daarentegen verliest, dan besef je ineens hoe bijzonder het is. Het is zeker een belangrijke overwinning. Zodoende stap ik maandag (vandaag, red.) met een goed gevoel in het vliegtuig naar Spanje. Ik sla de komende wereldbekerwedstrijd in Pontchâteau over om me helemaal voor te bereiden op het WK. Vanaf nu staat alles in het teken van de regenboogtrui.”

Bekijk ook: Van der Poel voor vijfde keer Nederlands kampioen veldrijden