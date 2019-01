Haase knap naar tweede ronde Australian Open

Op baan 14 van Melbourne Park, letterlijk een achterafbaan net naast het gebouwtje van de eerste hulp, zagen een paar honderd toeschouwers een boeiend gevecht tussen twee tennissers met veel balgevoel.

De 35-jarige Spanjaard (ranking 100) stond in zijn beste tijd als nummer 23 van de wereld genoteerd en beschikt over een stijlvolle backhand. Maar de vier jaar jongere Haase (ranking 58) heeft momenteel gewoonweg een breder slagenarsenaal en is bovendien sneller en fitter. De Nederlandse nummer één trok zich ook niets aan van het kleine groepje Australische supporters dat – al bier drinkend – had besloten Garcia-Lopez luidruchtig te ondersteunen.

In de spannende slotfase van de tweede set had Haase nog even wat moeite en bleven vijf setpoints onbenut. Maar hij overleefde ook twee breakpoints en toonde met een magnifiek kort balletje zijn klasse.

In de derde set wonnen beide spelers tot 5-5 vrij eenvoudig hun servicegames, waarna Haase een perfect getimede break forceerde en professioneel naar de overwinning serveerde. Die begroette hij met een grote glimlach en een gebalde vuist.

Haase speelt woensdag in de tweede ronde tegen de winnaar van het duel tussen de Brit Kyle Edmund (ranking 14) en de door blessures geplaagde Tsjechische grootheid Tomas Berdych. Dat zijn bepaald sterke tegenstanders, maar nu Haase de vloek van de eerste ronde heeft verjaagd, kan hij in Melbourne wellicht voor een stunt zorgen.