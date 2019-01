Bertens in hitte naar tweede ronde

Het duel werd gespeeld in het vierde stadion op Melbourne Park dat slechts voor een klein deel was bezet. De paar honderd toeschouwers zochten vooral de schaduw op onder de afdakjes, want de zon brandde ongenadig fel. Bertens, die al een paar weken in Australië vertoeft, legde bij elke pauze een handdoek met ijs in haar nek om zo koel te blijven.

Met dominant tennis nam ze snel een voorsprong in de eerste set, waarbij ze dankbaar constateerde dat Riske regelmatig een bal buiten een lijnen sloeg. In die openingsset kwam Bertens niet meer in de problemen: 6-3.

Bij 3-3 in de tweede set brak Bertens op een mooi moment de service van Riske om het duel binnen één uur en zes minuten te beslissen. Vervolgens maakte de winnares lachend een aantal selfies met Nederlandse fans.

Bertens, die in Melbourne bij de titelkandidaten wordt genoemd, speelt woensdag in de tweede ronde tegen de Russische Anastasia Pavlyuchenkova. De 27-jarige Nederlandse stond vier keer eerder tegenover de huidige nummer 44 van de wereld en wist daarvan drie keer te winnen.