Tijdstraf bezorgt De Rooy alsnog etappezege in Dakar

De 38-jarige Brabander kwam in zijn Iveco ruim vijf minuten later dan Siarhei Viazovich als tweede over de finish. De trucker uit Wit-Rusland kreeg echter een tijdstraf, waardoor De Rooy alsnog de langste rit van de befaamde rally op zijn naam kon schrijven.

De etappe ging in totaal over ruim 800 kilometer. De klassementsproef tussen Arequipa en San Juan de Marcona was 309 kilometer lang.

In het klassement leidt de Rus Eduard Nikolaev, met ruim 10 minuten voorsprong op zijn landgenoot Dmitri Sotnikov. De Rooy staat als nummer drie op 1 uur en 50 minuten van de leider.