Sport Kort: EK-zilver dressuurruiters

16.07 uur: De Nederlandse dressuurruiters hebben op de Europese kampioenschappen in Rotterdam een zilveren medaille veroverd in de landenwedstrijd. Het goud was voor Duitsland en Zweden pakte brons. Nederland leek aanvankelijk derde te worden, maar Groot-Brittannië werd gediskwalificeerd.

Duitsland ging de tweede dag al in als leider. Nederland stond na de eerste dag vierde. Namens Nederland kwamen dinsdag Emmelie Scholtens en Edward Gal in actie. Scholtens haalde een percentage van 76,087 en Gal deed het met 78,758 nog beter.

Dorian van Rijsselberghe Ⓒ Timsimaging

Van Rijsselberghe nog net in medalrace

13.21 uur Windsurfer Dorian van Rijsselberghe heeft bij het olympisch testtoernooi in Enoshima nog net de medalrace gehaald. De tweevoudig olympisch kampioen zette op de voorlaatste wedstrijddag in zijn klasse een matige serie neer: 14-13-11. Daardoor zakte de regerende wereldkampioen naar de tiende plek in het klassement.

Van Rijsselberghe, die door een elleboogblessure de afgelopen maanden rustig aan moest doen, maakt in de finale met de eerste tien van de rangschikking geen kans meer op een medaille.

Ron Vlaar Ⓒ BSR Agency

Verdedigingsduo AZ ligt op schema

12.25 uur: AZ lijkt donderdag in het eerste play-offduel met Royal Antwerp FC weer te kunnen beschikken over Ron Vlaar en Stijn Wuytens. Beide verdedigers misten de competitiewedstrijd met FC Groningen van afgelopen weekeinde vanwege blessures, maar trainden dinsdag weer gedeeltelijk met de groep mee.

Jeffrey Herlings Ⓒ ANP

TeamNL met Herlings in Motorcross der Naties

12.21 uur: Nederland treedt tijdens de Motorcross der Naties aan in de sterkste opstelling. Dat betekent dat Jeffrey Herlings, Glenn Coldenhoff, Calvin Vlaanderen en Roan van de Moosdijk geselecteerd zijn. Herlings staat al enige tijd langs de kant wegens een enkelbreuk. De landenwedstrijd vind op 28 en 29 september plaats op het TT Circuit in Assen.

„Met Jeffrey Herlings en Glenn Coldenhoff hebben we twee wereldtoppers die uitkomen in het WK MXGP. Herlings heeft door blessures slechts twee GP’s gereden dit jaar, maar wist hier direct wel te winnen. Hij zal fit zijn tijdens de MX of Nations. En met Coldenhoff hebben we nog een coureur in de zwaarste klasse die om de overwinning mee kan doen”, zei teammanager Patrice Assendelft, die heeft gekozen voor een team van vier coureurs. Er mogen slechts drie motorcrossers aan de start verschijnen.

De Motorcross der Naties wordt gezien als het wereldkampioenschap motorcross voor landenteams. De afgelopen vijf edities werden gewonnen door Frankrijk. Vorig jaar eindigde Nederland als tweede, met Herlings, Coldenhoff en Vlaanderen.

Lisandro Martinez wordt opgejaagd door Hilary Gong. Ⓒ BSR Agency

Vitesse moet Gong weer lang missen

11.08 uur: Vitesse moet het ook de komende maanden stellen zonder de Nigeriaan Hilary Gong. De 20-jarige aanvaller, die vorig jaar in de zomer overkwam van het Slowaakse AS Trencín, ondergaat deze week een knieoperatie.

Bij Vitesse heeft men nog weinig plezier beleefd aan Gong. Vorig seizoen ondervond hij ook meermaals hinder van een knieblessure waardoor hij slechts tot een handvol optredens in de eredivisie, Europa League en KNVB-beker kwam. Dit seizoen deed Gong als invaller mee in het thuisduel met Ajax. Gong heeft nog niet gescoord voor Vitesse.

Fabio Jakobsen Ⓒ BSR Agency

Debuut Jakobsen in grote ronde

10.49 uur: Sprinter Fabio Jakobsen begint zaterdag aan de eerste grote wielerronde in zijn loopbaan. De 22-jarige Nederlander is door Deceuninck-Quick-Step opgenomen in de selectie voor de Ronde van Spanje. De Vuelta start in Salinas de Torrevieja met een ploegentijdrit.

Jakobsen veroverde eind juni de Nederlandse titel. Hij schreef in april de Scheldeprijs op zijn naam. Tevens behaalde hij etappezeges in Portugal, Turkije en Californië.

Met Jakobsen verschijnen namens de Belgische succesploeg de Italiaan Eros Capecchi, de Fransman Rémi Cavagna, de Belgen Tim Declercq en Philippe Gilbert, de Brit James Knox, de Argentijn Maximiliano Richeze en de Tsjech Zdenek Stybar aan de start in Spanje.

„We hebben een mooie mix van jonge en ervaren coureurs”, liet ploegleider Wilfried Peeters weten. „We mikken op etappezeges in deze Vuelta. Fabio begint aan zijn eerste grote ronde en met de hulp van Maximiliano hopen we dat hij in de eindsprint van de partij kan zijn. We gaan zien wat James Knox kan doen in de bergen, met assistentie van met name Eros Capecchi.”

Amanda Anisimova Ⓒ EPA

Talent Anisimova zegt af na overlijden vader

08.46 uur: Het Amerikaanse tennistalent Amanda Anisimova (17) is getroffen door een persoonlijk drama. Haar vader en coach Konstantin Anisimova is plotseling overleden. De tiener zal daardoor niet meedoen aan de US Open, die komende maandag in New York beginnen. De doodsoorzaak is niet bekend.

Konstantin Anisimova en zijn vrouw Olga verhuisden in 1998 van Rusland naar de Verenigde Staten. Hun dochter Amanda maakte in 2017 indruk met de juniorentitel op de US Open. Bij de Open Franse titelstrijd eerder dit jaar op Roland Garros in Parijs haalde ze de halve finales dankzij onder meer een zege op titelhoudster Simona Halep uit Roemenië. Anisimova staat momenteel 24e op de wereldranglijst.

Andy Murray Ⓒ BSR Agency

Tennis: Murray opnieuw snel onderuit

08.23 uur: Drievoudig grandslamwinnaar Andy Murray heeft ook zijn tweede partij in het enkelspel na zijn rentree op de tennisbaan verloren. De 32-jarige Schot moest in de eerste ronde van het toernooi in Winston-Salem zijn meerdere erkennen in de Amerikaan Tennys Sandgren: 7-6 (8) 7-5.

Murray onderging begin dit jaar een ingrijpende heupoperatie. In juni keerde hij terug in het dubbelspel en vorige week maakte hij zijn rentree bij het masterstoernooi van Cincinnati in het enkelspel. Hij verloor toen in de eerste ronde van de Fransman Richard Gasquet.

Murray laat de US Open, die komende maandag beginnen, aan zich voorbijgaan. Hij sloeg een wildcard van de organisatie voor het enkelspel af. Ook in het dubbelspel en het gemengd dubbelspel komt de huidige nummer 329 van de wereldranglijst in New York niet in actie.

Bibiane Schoofs Ⓒ AFP

Tennis: Lemoine en Schoofs door in New York

07.12 uur: De Nederlandse tennissters Quirine Lemoine en Bibiane Schoofs hebben in New York de tweede ronde bereikt van het kwalificatietoernooi van de US Open. Lemoine speelde in de eerste ronde een lange en spannende partij tegen de Kroatische Tereza Mrdeza. Na 2 uur en 35 minuten stond de eindstand op het scorebord: 1-6, 7-5, 7-6 (5).

Mrdeza, de nummer 186 van de wereld, liet liefst 28 dubbele fouten noteren. Lemoine, die op de 257e plaats staat in het mondiale klassement, komt in de tweede ronde uit tegen Paula Badosa. De Spaanse is de nummer twee van de plaatsingslijst in het kwalificatietoernooi.

Schoofs won in de eerste ronde van de Noorse Ulrikke Eikeri: 6-4, 6-3. In de tweede ronde neemt ze het op tegen de Slowaakse Kristina Kucova, de nummer 153 van de wereldranglijst. Schoofs staat zeven plekken lager.

Eerder haalde Richèl Hogenkamp eveneens de tweede ronde van het kwalificatietoernooi in New York.

Hakim Ziyech lijkt dinsdag gewoon te kunnen spelen. Ⓒ BSR Agency

Voetbal: Ajax strijdt op Cyprus om Champions League

07.00 uur: Ajax begint dinsdagavond op Cyprus aan het tweeluik met APOEL Nicosia, met als inzet een plek in het hoofdtoernooi van de Champions League. De ploeg van trainer Erik ten Hag rekende in de derde voorronde moeizaam af met de Griekse kampioen PAOK (5-4 over twee wedstrijden) en treft nu de kampioen van Cyprus.

Ajax bereikte afgelopen seizoen weliswaar de halve finales van de Champions League en miste maar net de eindstrijd, maar moet desondanks twee voorrondes zien door te komen om weer het hoofdtoernooi te halen.

Ten Hag kan in Nicosia geen beroep doen op Quincy Promes (geblesseerd) en Kasper Dolberg, die op het punt staat te vertrekken bij Ajax. Hakim Ziyech en Noussair Mazraoui zijn wel meegereisd naar Cyprus, nadat ze de afgelopen dagen wat fysieke problemen hadden gehad.

