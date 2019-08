Sport Kort: Lemoine en Schoofs naar tweede ronde

Tennis: Murray opnieuw snel onderuit

08.23 uur: Drievoudig grandslamwinnaar Andy Murray heeft ook zijn tweede partij in het enkelspel na zijn rentree op de tennisbaan verloren. De 32-jarige Schot moest in de eerste ronde van het toernooi in Winston-Salem zijn meerdere erkennen in de Amerikaan Tennys Sandgren: 7-6 (8) 7-5.

Murray onderging begin dit jaar een ingrijpende heupoperatie. In juni keerde hij terug in het dubbelspel en vorige week maakte hij zijn rentree bij het masterstoernooi van Cincinnati in het enkelspel. Hij verloor toen in de eerste ronde van de Fransman Richard Gasquet.

Murray laat de US Open, die komende maandag beginnen, aan zich voorbijgaan. Hij sloeg een wildcard van de organisatie voor het enkelspel af. Ook in het dubbelspel en het gemengd dubbelspel komt de huidige nummer 329 van de wereldranglijst in New York niet in actie.

Tennis: Lemoine en Schoofs door in New York

07.12 uur: De Nederlandse tennissters Quirine Lemoine en Bibiane Schoofs hebben in New York de tweede ronde bereikt van het kwalificatietoernooi van de US Open. Lemoine speelde in de eerste ronde een lange en spannende partij tegen de Kroatische Tereza Mrdeza. Na 2 uur en 35 minuten stond de eindstand op het scorebord: 1-6, 7-5, 7-6 (5).

Mrdeza, de nummer 186 van de wereld, liet liefst 28 dubbele fouten noteren. Lemoine, die op de 257e plaats staat in het mondiale klassement, komt in de tweede ronde uit tegen Paula Badosa. De Spaanse is de nummer twee van de plaatsingslijst in het kwalificatietoernooi.

Schoofs won in de eerste ronde van de Noorse Ulrikke Eikeri: 6-4, 6-3. In de tweede ronde neemt ze het op tegen de Slowaakse Kristina Kucova, de nummer 153 van de wereldranglijst. Schoofs staat zeven plekken lager.

Eerder haalde Richèl Hogenkamp eveneens de tweede ronde van het kwalificatietoernooi in New York.

Hakim Ziyech lijkt dinsdag gewoon te kunnen spelen. Ⓒ BSR Agency

Voetbal: Ajax strijdt op Cyprus om Champions League

07.00 uur: Ajax begint dinsdagavond op Cyprus aan het tweeluik met APOEL Nicosia, met als inzet een plek in het hoofdtoernooi van de Champions League. De ploeg van trainer Erik ten Hag rekende in de derde voorronde moeizaam af met de Griekse kampioen PAOK (5-4 over twee wedstrijden) en treft nu de kampioen van Cyprus.

Ajax bereikte afgelopen seizoen weliswaar de halve finales van de Champions League en miste maar net de eindstrijd, maar moet desondanks twee voorrondes zien door te komen om weer het hoofdtoernooi te halen.

Ten Hag kan in Nicosia geen beroep doen op Quincy Promes (geblesseerd) en Kasper Dolberg, die op het punt staat te vertrekken bij Ajax. Hakim Ziyech en Noussair Mazraoui zijn wel meegereisd naar Cyprus, nadat ze de afgelopen dagen wat fysieke problemen hadden gehad.

