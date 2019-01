Bertens: ’Tien aces in deze wind, dat zit wel goed’

De statistieken na afloop van haar zege op Alison Riske (6-3 6-3) waren indrukwekkend, had ook Bertens zelf gezien. „Het was lastig met de wind en als je dan tien aces slaat en nul dubbele fouten, dan zit het volgens mij wel goed”, zei ze. „Het is nu echt een van de wapens die ik heb.”

Bekijk ook: Bertens in hitte naar tweede ronde

In de tweede set kreeg Bertens één breakpoint tegen en dat werkte ze weg, nota bene met een tweede service. „Ik raakte hem totaal verkeerd, de bal kwam op mijn frame”, bekende Bertens. „Op een beter moment kon dat niet gebeuren.”

Klaar voor lange wedstrijden

Ook over haar spel in het algemeen was Bertens erg tevreden. „Ik zat er gelijk lekker in en pakte vrij snel een break”, aldus Bertens. „Het was warm, maar ik was goed voorbereid. Ik ben klaar voor lange wedstrijden, dat heb ik de afgelopen weken wel laten zien.”

Bekijk ook: Haase knap naar tweede ronde Australian Open

Trainer Raemon Sluiter onderstreepte dat Bertens statistieken haalde die niet zouden misstaan in het mannentoernooi. „Ze serveert niet direct harder, maar haar percentages en plaatsing zijn beter”, zei hij. „Vorig jaar eindigde ze volgens mij als nummer 3 in het klassement van aces. Ik staar me niet blind op statistieken, maar dat geeft wel aan dat de service prima is”, vond de coach.

Vast in de heupen

„Zeker op de momenten dat je niet zo lekker speelt, kan dat wat rust geven. De service is wel iets wat we eruit hebben gepikt en waar we heel veel nadruk op hebben gelegd. Ook dit jaar, want daar heeft ze nu ook het lichaam voor. Ze werkt veel met haar fysieke coaches aan stabiliteit en flexibiliteit, wat belangrijk is bij de service. Kiki zat zo vast in haar heupen en dat is stukken beter geworden.”