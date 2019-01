’Tagliafico moet nog een stap maken’

„Het was kop tegen kop en we achtten het verstandiger om hem eraf te halen”, aldus Ten Hag. „Hij had ook een ’opspelende knie’. Vanwege diezelfde knie miste hij FC Utrecht-uit net voor de winterstop ook al. Dus Nico moet nog een stap maken naar volgend weekend.”

Door het uitvallen van Tagliafico, het vertrek van Max Wöber naar Sevilla en lichte klachten bij Daley Sinkgraven experimenteerde Ten Hag met Noussair Mazraoui als linksback. „Daley speelde tegen Flamengo en hij gaat goed, maar had wat last van beide knieën, dus vandaar dat hij geen optie was. We hebben Noes daar eens geprobeerd en dat ging prima.”

Focus minder

Aanvoerder Matthijs de Ligt beaamde dat vier tegengoals in twee wedstrijden (zowel twee tegen Sao Paulo als twee tegen Flamengo) te veel is. „Misschien dat de focus wat minder was. Dat mag niet, maar is wel begrijpelijk. Oefenwedstrijden zijn toch anders dan de duels waarin het er echt om gaat. Een aantal momenten was de scherpte er net niet. Maar dat is zondag tegen SC Heerenveen anders”, belooft De Ligt.