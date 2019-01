Bertens lacht ontspannen in Melbourne: ’Mooi hè, twee uit twee’

Kiki Bertens tijdens haar gewonnen partij tegen Alison Riske. Ⓒ AFP

MELBOURNE - Ze is ontspannen, vrolijk en gevat. Kiki Bertens zit na haar eerste wedstrijd van de Australian Open zichtbaar lekker in haar vel. „Mooi hè, twee uit twee”, roept ze na haar perspraatje in Melbourne. „Dat is wel eens anders geweest.”